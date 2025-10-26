پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین گفت: شهدا شناسنامه واقعی ملت ایران هستند و گفتمان مقاومت باید بیش از گذشته در جامعه نهادینه شود تا ارزشهای دفاع مقدس ماندگار بماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،سردار حسین معروفی شامگاه شنبه درآئین تجلیل از فعالان و دستاندرکاران چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس و دوازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی گفت: ترویج گفتمان مقاومت امروز از هر زمانی در جامعه ضروری و لازم است.
وی افزود: خروجی برگزاری کنگرهها باید تولید کتابهای فاخر در حوزه دفاع مقدس باشد، چرا که کتاب ماندگارترین ابزار انتقال ارزشها است و لازم است برای هر شهید یک کتاب نوشته شود تا این حرکت فرهنگی از ساختار سازمانی به جریان مردمی تبدیل شود.
معروفی ادامه داد: دفاع مقدس گنجی بزرگ است که استخراج آن میتواند بسیاری از ارزشهای ملت را نمایان کند.