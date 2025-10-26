به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،سردار حسین معروفی شامگاه شنبه درآئین تجلیل از فعالان و دست‌اندرکاران چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس و دوازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی گفت: ترویج گفتمان مقاومت امروز از هر زمانی در جامعه ضروری و لازم است.

وی افزود: خروجی برگزاری کنگره‌ها باید تولید کتاب‌های فاخر در حوزه دفاع مقدس باشد، چرا که کتاب ماندگارترین ابزار انتقال ارزش‌ها است و لازم است برای هر شهید یک کتاب نوشته شود تا این حرکت فرهنگی از ساختار سازمانی به جریان مردمی تبدیل شود.

معروفی ادامه داد: دفاع مقدس گنجی بزرگ است که استخراج آن می‌تواند بسیاری از ارزش‌های ملت را نمایان کند.