مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان از فعالیت چهار کارخانه آرد نان کامل در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدحسین خوانساری گفت: ۹ کارخانه آرد در چرخه تأمین و تولید آرد استان فعال هستند که از این میان، چهار کارخانه به تولید آرد کامل اختصاص دارند.
او با تأکید بر ثبات کامل در تأمین آرد استان، افزود: هیچگونه مشکلی در تأمین آرد استان همدان وجود ندارد و تمامی کارخانجات آرد استان بهصورت فعال در حال تولید و تأمین آرد مورد نیاز نانواییها هستند.
خوانساری تأکید کرد: همچنین بهمنظور پشتیبانی پایدار از زنجیره تأمین آرد، گندم مورد نیاز بیش از دو سال مصرف استان ذخیرهسازی شده است و بخش مازاد مصرف نیز بهصورت منظم به سایر استانهای کشور ارسال میشود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان تصریح کرد: در حال حاضر، هزار و ۸۵۴ واحد نانوایی در سطح استان همدان فعال هستند و تأمین آرد مورد نیاز آنها بهصورت منظم و مستمر از سوی ادارهکل غله و خدمات بازرگانی استان انجام میشود.