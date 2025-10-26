به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست رفسنجان از دستگیری پنج نفر شکارچی متخلف توسط محیط‌بانان این شهرستان با همکاری گروه دوستداران طبیعت رفسنجان خبر داد.

حسین آخوندی گفت: محیط‌بانان رفسنجان در حین گشت شبانه مشترک با گروه دوست‌داران طبیعت متوجه حضور شکارچیان در منطقه شدند که پس از لحظاتی صدای شلیک شکارچیان در محل شنیده شد.

وی افزود: بعد از بررسی و پایش محل مشخص شد متخلفان در پناهگاهی در منطقه قرق اختصاصی منصور آباد مخفی شده‌اند.

آخوندی بیان کرد: ضمن هماهنگی با دادستان شهرستان، از مخفیگاه متهمان لاشه یک راس بزغاله وحشی، یک سر تشی و یک قبضه اسلحه گلوله‌زنی متعلق به غیر کشف و ضبط شد.