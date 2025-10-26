پخش زنده
مسئول ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت استان همدان از کمک دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی مردم این استان به جبهه مقاومت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهرام دوستپرست گفت: پس از آتشبس در غزه و در نودوسومین مرحله کمک مردمی همدانیها به جبهه مقاومت، مردم این استان دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به جبهه مقاومت کمکرسانی کردند.
او با تأکید بر اینکه در حال حاضر کمکرسانی به جبهه مقاومت فقط بهصورت نقدی انجام میشود، افزود: با توجه به اینکه جبهه مقاومت در محاصره است و کشور ما نیز تحریم شده و حسابهای بینالمللی بسته است، این سؤال همیشگی مردم است که در این شرایط ارسال کمکهای نقدی چگونه انجام میشود، باید بگوییم هیچگاه ارسال کمک نقدی به جبهه مقاومت متوقف نشده و به شیوههایی انجام میشود.
دوستپرست تأکید کرد: کمک به مردم غزه از سال ۹۳ تاکنون انجام شده است و همدانیها هم کمکهای خود را به ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت در تهران ارسال و بهصورت متناوب در بین مردم یمن، غزه و لبنان توزیع میشود.
او تصریح کرد: جمعآوری کمکها در همدان از طریق دفاتر نماز جمعه و همچنین دفتر ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت در میدان امام انجام میشود.
مسئول ستاد پشتیبانی جبهه مقاومت استان همدان گفت: مردم میتوانند کمکهای خود را به شماره حساب ۳۳۱۰۴۲۷۹۹۲۰۱ یا شماره شبا IR ۳۳۰۰۱۵۰۰۰۰۰۳۳۱۰۴۲۷۹۹۲۰۱ به نام قرارگاه ابووهب بانک سپه واریز کنند.