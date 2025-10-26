پخش زنده
نخستین کارخانه «پویا نمایی کشور» با همکاری پارک علم و فناوری، بنیاد ملی پویانمایی و ادارهکل ارشاد در مشهد شکل خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی دیشب در نشست تخصصی سهجانبه میان ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، بنیاد ملی پویانمایی ایران و پارک علم و فناوری استان گفت: ایجاد کارخانه پویانمایی از موضوعات مهم در برنامه هفتم توسعه است و با پیشنهادات ارائهشده، نخستین مجموعه از این نوع در خراسان رضوی و در مجتمع فرهنگی هنری امام رضا تشکیل میشود.
حسین مسگرانی افزود: این مرکز میتواند در قالبهای مختلف از جمله حمایت از طرحهای ارزشمند، تأمین زیرساخت و تجهیز شرکتها، نقش مهمی در توانمندسازی فعالان این حوزه ایفا کند.
وی بیان کرد: خراسان رضوی در تولیدات سینمایی به ویژه پویانمایی جایگاه ممتازی دارد و این مرکز نوآوری میتواند نقطه عطفی در حمایت از این ظرفیت باشد.
سرپرست پارک علم و فناوری خراسان نیز در این نشست ضمن اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه صنایع خلاق به ویژه پویانمایی، به بررسی ابعاد اجرایی این طرح پرداخت.
جواد صفایی افزود: این مرکز میتواند بهعنوان نقطه اتصال زیستبوم فناوری استان با صنعت پویانمایی کشور عمل کند.
دبیر کارگروه توسعه صنایع خلاق وزارت عتف نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت برندینگ پارک خراسان در حوزه پویانمایی گفت: مهمترین نیاز شرکتهای فعال این حوزه در استان، زیرساخت فیزیکی است.
محمدحسین عبدلی آشتیانی افزود: در بسیاری از استانها فضای زیرساختی داریم، اما نیروی انسانی نداریم. در خراسان رضوی این معادله برعکس است. تا زمانی که زیرساخت فیزیکی تأمین نشود، رشد واقعی اتفاق نمیافتد.
وی توسعه بازار و رشد زیرساخت مالی را دومین گام مهم در حمایت از شرکتهای پویانمایی دانست.
صنعت پویانمایی کشور در حال رشد است
مدیرعامل بنیاد ملی پویانمایی ایران نیز در این نشست گفت: پارک علم و فناوری خراسان در سالهای گذشته فعالیتهای موثری در جذب واحدهای فناور حوزه پویانمایی داشته و برای آینده نیز نقش کلیدی خواهد داشت.
ناصر جاهدنیا افزود: صنعت پویانمایی کشور در حال رشد است و حضور مجموعههایی مانند پارک میتواند بسیار موثر باشد.
وی با بیان این که برنامه بنیاد برای آینده نزدیک، تعامل با پارک علم و فناوری در دو محور اصلی است، ادامه داد: نخست، توسعه زیرساختهای فیزیکی و دوم مشارکت در سرمایهگذاری و حمایت مالی از واحدهای فناور است.
مدیرعامل بنیاد ملی پویانمایی ایران بیان کرد: همچنین توسعه زنجیره محصولات جانبی پویانمایی از جمله اهدافی است که امیدواریم تا پایان امسال در حوزه زیرساختی عملیاتی شود و سال آینده در حوزه تامین سرمایه و توسعه بازار به نتیجه برسد.
در این نشست مفاد تفاهمنامه همکاری و جزئیات اجرایی طرح مرکز نوآوری پویانمایی خراسان مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان این نشست مقرر شد کمیتهای مشترک با حضور سه نهاد اصلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد ملی پویانمایی ایران و پارک علم و فناوری خراسان تشکیل شود تا فرآیند نهاییسازی تفاهمنامه و اجرای گامبهگام طرح مرکز نوآوری پویانمایی با انسجام بیشتری دنبال شود.