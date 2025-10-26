به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: در ساعات صبح مه رقیق صبحگاهی، در پاره‌ای سواحل و جزایر مورد انتظار است و در ساعات بعدازظهر وزش باد‌های سطحی برروی دریا پیش بینی می‌شود.

وی گفت: امروز دریا در محدوده دریایی استان آرام و شرایط برای رفت وآمد‌های دریایی مساعد پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: با افزایش باد‌های شمال غربی در نیمه غربی خلیج فارس، این مناطق دریایی متلاطم می‌شود.

حمزه نژاد گفت: بعدازظهر دوشنبه سایر نواحی خلیج فارس، غرب تنگه هرمز و فراساحل این مناطق نیز تحت تاثیر باد‌های شمال غربی قرار می‌گیرد و دریا نسبتاً مواج می‌شود.

وی افزود: توصیه می‌شود در این مدت تمهیدات لازم برای رفت وآمد ایمن شناور‌ها صورت پذیرد و شناور‌های سبک و تفریحی از رفت وآمد دریایی خودداری کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: به لحاظ دمایی تا اواسط هفته دمای استان تغییر چندانی ندارد.