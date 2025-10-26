معاون معادن و مواد معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بر لزوم تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام استانی در حوزه معدن در خراسان رضوی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وجیه الله جعفری دیشب در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل اداره کل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: توسعه اقتصادی کشور نیازمند تلاش همگانی برای تحقق اهداف مقدس نظام است.

وی با اشاره به وجود طرح‌های سرمایه‌گذاری‌های زمین‌مانده در استان خراسان رضوی، تدوین یک برنامه عملیاتی مبتنی بر رشد موجود در استان را ضروری دانست تا بتوان این طرح‌ها را رصد و پایش کرد.

معاون وزیر صمت بیان کرد: آنچه در برنامه‌ریزی‌های امروز مبنا قرار دارد، برنامه هفتم توسعه است و لازم است استان خراسان رضوی در حوزه‌های معدن، صنعت، اصناف، تجارت و صادرات، برنامه‌های خود را به صورت عملیاتی تدوین و با همکاری استاندار اجرا کند.

جعفری با تأکید بر موقعیت استراتژیک خراسان رضوی به عنوان استان مرزی، خواستار برنامه‌ریزی ویژه برای نقش ۲۳ درصدی این استان در صادرات کشور شد.

وی در ادامه سخنان خود به چالش‌های معدنی اشاره کرد و گفت: با بررسی‌های صورت گرفته، ۱۷ راهبرد و ۷۰ برنامه کلان برای خروج از این چالش‌ها در حوزه معدن کشور تدوین شده که برای آنها بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ عملیات نوشته شده است، این برنامه‌ها از سال آینده در استان رصد و پیگیری خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تشکیل حلقه راهبردی با حضور سازمان زمین‌شناسی، سازمان نظام مهندسی و بخش خصوصی را برای پایش این برنامه‌ها اعلام کرد و خواستار عملیاتی‌سازی آن در سطح استان شد.

جعفری بر اهمیت تشکیل کارگروه تخصصی با حضور بخش خصوصی و تشکل‌های تحت نظارت استانداری تأکید کرد و گفت: با هماهنگی وزارتخانه، مقرر است حداقل هر سه ماه یک‌بار، این مهم مورد پیگیری جدی قرار گیرد تا به نتیجه برسد.

وی همچنین به توسعه فعالیت‌های اکتشافی با تمرکز بر شناسایی ذخایر جدید و استفاده از ظرفیت‌های مرزی مشترک اشاره کرد و قول مساعدت وزارتخانه برای تحقق این اهداف را داد.

معاون وزیر صمت از ابلاغ تفویض اختیارات بخش معدن به اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در اجرای آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون معادن با مشخص کردن ماده قانونی و آیین نامه مربوطه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این اختیارات به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.

جعفری اضافه کرد: یک سری اختیارات جدید دیگر نیز به شورای معادن خراسان رضوی در آینده نزدیک تفویض خواهد شد، اما بخشی از اختیارات در شورای معادن به دلیل اینکه دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرده است قابل واگذاری نیست، اما اگر رای از دیوان بازگردد این اختیارات نیز به استان تفویض خواهد شد.

در پایان این مراسم از خدمات امیررضا رجبی، مدیر کل سابق اداره صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی در دوران مسئولیت قدردانی و علی باخرد به عنوان مدیر کل جدید این اداره معرفی شد.