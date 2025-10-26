به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ گروه‌ها و فعالان سیاسی و تشکل‌های حامی فلسطین به رغم تدابیر شدید امنیتی در مسیر ورود ترامپ به مجموعه سالن بین المللی برج‌های دوقلوی مالزی، بلافاصله به میدان مردکای کوالالامپور آمدند و با برگزاری تجمع ضد صهیونیستی - آمریکایی، علیه رئیس جمهور آمریکا به عنوان قاتل اصلی مردم بی دفاع غزه شعار سر دادند.