دونالد ترامپ پس از ورود به کوالالامپور تحت تدابیر شدید امنیتی به سالن اجلاس سران آسه آن با حضور مقامات کشورهای مختلف جنوب شرق آسیا شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ گروهها و فعالان سیاسی و تشکلهای حامی فلسطین به رغم تدابیر شدید امنیتی در مسیر ورود ترامپ به مجموعه سالن بین المللی برجهای دوقلوی مالزی، بلافاصله به میدان مردکای کوالالامپور آمدند و با برگزاری تجمع ضد صهیونیستی - آمریکایی، علیه رئیس جمهور آمریکا به عنوان قاتل اصلی مردم بی دفاع غزه شعار سر دادند.