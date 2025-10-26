استاندار مازندران در بازدید از سایت ایران‌خودروی بابل بر لزوم حمایت جدی از واحدهای تولیدی، رفع موانع پیش‌رو و پیوند صنعت با دانشگاه به‌عنوان راهبرد کلان دولت در استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، یونسی‌رستمی استاندار مازندران، از خطوط تولید سایت ایران‌خودروی مازندران در بابل بازدید کرد و در جریان روند تولید، ظرفیت‌های صنعتی، مشکلات زیرساختی و مطالبات کارگران قرار گرفت.

وی در این بازدید بر لزوم حمایت همه‌جانبه از واحدهای تولیدی استان تأکید و بیان کرد: حمایت از تولید و رفع موانع واحدهای صنعتی، اولویت قطعی مدیریت استان است.

استاندار مازندران پیوند صنعت و دانشگاه را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: به‌کارگیری نیروی تحصیل‌کرده در شرکت‌های تولیدی لازم و ضروری است.

یونسی‌رستمی با اشاره به نقش کلیدی ایران‌خودرو بابل در اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی، خاطرنشان کرد: سرپا نگه‌داشتن و فعال‌بودن شرکت‌های تولیدی، گامی مهم در راستای تحقق شعار سال و تأکیدات مقام معظم رهبری است.

وی در پایان از تداوم بازدیدهای میدانی از واحدهای صنعتی برای شناسایی دقیق مشکلات و تسریع در رفع موانع تولید خبر داد.