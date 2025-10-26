به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،دومین مرحله از مسابقات لیگ برتر دوچرخه‌سواری بانوان کشور رشته تایم تریل در دو بخش جوانان و بزرگسالان، با حضور حدود 50 ورزشکار از استان‌های مختلف کشور به میزبانی کرمان برگزار شد.

به گفته زهرا موسی‌پور، نایب‌رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان کرمان و نماینده فدراسیون دوچرخه‌سواری در این مسابقات در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان با حضور ورزشکارانی از استان‌های همدان، فارس، سمنان، آذربایجان شرقی، کرمان، البرز، اصفهان، تهران، یزد، اردبیل، خراسان رضوی و قزوین به میزبانی استان کرمان برگزار می‌شود.

رده بزرگسالان:

1. الیکا یوسفی – تیم کرمان موتور (مقام اول)

2. پانته‌آ قلی‌پور – تیم شهرداری همدان (مقام دوم)

3. مائده نظری – تیم کرمان موتور (مقام سوم)

رده جوانان:

1. ملینا شوندی – تیم کرمان موتور (مقام اول)

2. سلام سیف – تیم شهرداری همدان (مقام دوم)

3. زهرا زارع‌وحید – تیم کرمان موتور (مقام سوم)