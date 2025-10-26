پخش زنده
در دومین مرحله از مسابقات لیگ برتر دوچرخهسواری بانوان کشور رشته تایم تریل نفرات برتر معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،دومین مرحله از مسابقات لیگ برتر دوچرخهسواری بانوان کشور رشته تایم تریل در دو بخش جوانان و بزرگسالان، با حضور حدود 50 ورزشکار از استانهای مختلف کشور به میزبانی کرمان برگزار شد.
به گفته زهرا موسیپور، نایبرئیس هیئت دوچرخهسواری استان کرمان و نماینده فدراسیون دوچرخهسواری در این مسابقات در ردههای سنی جوانان و بزرگسالان با حضور ورزشکارانی از استانهای همدان، فارس، سمنان، آذربایجان شرقی، کرمان، البرز، اصفهان، تهران، یزد، اردبیل، خراسان رضوی و قزوین به میزبانی استان کرمان برگزار میشود.
رده بزرگسالان:
1. الیکا یوسفی – تیم کرمان موتور (مقام اول)
2. پانتهآ قلیپور – تیم شهرداری همدان (مقام دوم)
3. مائده نظری – تیم کرمان موتور (مقام سوم)
رده جوانان:
1. ملینا شوندی – تیم کرمان موتور (مقام اول)
2. سلام سیف – تیم شهرداری همدان (مقام دوم)
3. زهرا زارعوحید – تیم کرمان موتور (مقام سوم)