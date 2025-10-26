استقرار ماشینآلات راهسازی در منطقه سیلابکلوار مارگون
طرح احداث جاده روستاهای سیلابکلوار شهرستان مارگون آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در پی پخش گزارشی از مشکلات جاده دسترسی به مناطق سیلاب کلوار شهرستان مارگون از صدا و سیمای استان ماشینآلات راهسازی در این منطقه مستقر و کار احداث این جاده آغاز شد. این طرح با هدف بهبود مسیرهای ارتباطی، تسهیل تردد روستائیان و رفع مشکلات دیرینه زیرساختی جادهها در مناطق کوهستانی در حال اجرا است. دهیار یکی از روستاهای سیلابکلوار گفت: سالهاست که جادههای این منطقه به دلیل فرسودگی و نبود زیرسازی مناسب، تردد را برای مردم سخت کرده بود. خوشبختانه با پیگیریهای انجامشده و همکاری دستگاههای مربوطه، ماشینآلات راهسازی در منطقه مستقر شدهاند و عملیات اجرایی این مسیر آغاز شده است. سید حبیب حسینی رئیس شوراهای روستاهای سیلاب کلوار نیز گفت: استقرار این ماشینآلات گام مهمی برای توسعه روستاهای منطقه سیلاب کلوار است و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد تکمیل مسیرها و بهرهمندی همه روستاهای منطقه از راههای مناسب باشیم. همچنین جمعی از اهالی روستا ضمن قدردانی از پیگیریهای صداوسیما و دستگاههای اجرایی گفتند: با بهسازی این جادهها، رفتوآمد به مرکز بخش و شهرستان بسیار آسانتر خواهد شد و زمینه برای رونق کشاورزی و دامداری و رفت آمد در منطقه فراهم میشود براساس برنامه ریزیهای انجام شده عملیات راهسازی در جادههای روستایی سیلابکلوار تا تکمیل مسیرها این منطقه ادامه دارد.