کنگره بین المللی میرزای نائینی دیشب در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیت الله سید احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری، شنبه شب در این کنگره در مشهد افزود: مرحوم آیت الله میرزای نائینی معتقد به آمیختگی دین با سیاست بود و امام (ره) بذری را که آن مرحوم مبنی بر حکومت ولایت فقیه کاشته بود به ثمر رساند.
وی ادامه داد: آن مرحوم قهرمان فقاهت، علم اصول، معنویت، تربیت شاگرد و سیاست بوده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مرحوم نائینی صاحب مکتب سیاسی بود، افزود: او در نهضت تنباکو در کنار آیت الله شیرازی و در نهضت مشروطه مشاور آخوند خراسانی بود و در نهضت اسلامی ملت عراق نیز نقش آفرینی کرد.
آیت الله خاتمی گفت: مرحوم نایینی ظلم ستیز و به دنبال عدالت بود. او در کتاب تنبیه الملة گفت مشروطهای که میخواستیم این نبود و ما نمیخواستیم شیخ فضل الله بالای دار برود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب زمام امور را عالی به دست گرفته است و غربیها نام رهبر انقلاب را دوراندیشترین رهبر جهان گذاشتهاند.
امام جمعه تهران ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی دست تسلیم را بالا برد و در چهارمین روز جنگ نتانیاهو به امیر قطر گفته بود که برای آتش بس واسطه شود.
محمدحسین نائینی ملقب به شیخ الاسلام در ۲۶ خرداد ۱۲۳۰ در نائین متولد شد، این مجتهد و مرجع تقلید شیعه در ۲۴ مرداد ۱۳۱۵ در نجف دار فانی را وداع گفت.
وی بعد از درگذشت فتحالله غروی اصفهانی، مرجعیت عامه شیعه را برعهده داشت و با نوشتن رسالهٔ تنبیهالامه و تنزیهالمله نقش مهمی در تثبیتِ نظری جنبش مشروطه انجام داد.