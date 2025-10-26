به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،پیکر مرحوم درویش مهربان پدر شهید سلیمان مهربان از شهدای دوران دفاع مقدس با حضور قشر‌های مختلف مردم تشییع و در گلزار شهدای روستای چاه شرف بخش وراوی شهرستان مهر در جوار فرزندش به خاک سپرده شد.

مرحوم درویش مهربان در سن ۹۸ سالگی به دلیل کهولت سن دار فانی را وداع گفت.

بسیجی شهید سلیمان مهربان در اسفند ماه ۱۳۶۵ در سن ۲۳ سالگی در شلمچه و عملیات کربلای پنج به شهادت رسید.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.