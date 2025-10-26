پخش زنده
نخستین دوره مسابقات هدفزنی پاراگلایدر استان زنجان در طارم برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ با وزش نسیم ملایم پاییزی، آسمان شهرستان طارم میزبان نخستین دوره مسابقات هدفزنی پاراگلایدر استان زنجان بود.
در این رقابتها ۲۶ خلبان خوشذوق و جسور از نقاط مختلف استان حضور داشتند و در فضایی پرهیجان، مهارت خود را در نشانهگیری دقیق هنگام فرود به نمایش گذاشتند.
استان زنجان با دارا بودن ۹ سایت پروازی فعال و استقرار ۵ سایت استاندارد کشوری در شهرستان طارم، از ظرفیت بالایی برای توسعه ورزشهای هوایی برخوردار است.
این مسابقات در دو بخش بانوان و آزاد برگزار شد و پس از انجام پروازهایی ایمن و دیدنی، نفرات برتر هر بخش معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.
استان زنجان در حال حاضر حدود ۱۰۰ خلبان سازمانیافته دارد که هر سال در رقابتهای ملی و استانی حضور فعال دارند.