به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ با وزش نسیم ملایم پاییزی، آسمان شهرستان طارم میزبان نخستین دوره مسابقات هدف‌زنی پاراگلایدر استان زنجان بود.

در این رقابت‌ها ۲۶ خلبان خوش‌ذوق و جسور از نقاط مختلف استان حضور داشتند و در فضایی پرهیجان، مهارت خود را در نشانه‌گیری دقیق هنگام فرود به نمایش گذاشتند.

استان زنجان با دارا بودن ۹ سایت پروازی فعال و استقرار ۵ سایت استاندارد کشوری در شهرستان طارم، از ظرفیت بالایی برای توسعه ورزش‌های هوایی برخوردار است.

این مسابقات در دو بخش بانوان و آزاد برگزار شد و پس از انجام پروازهایی ایمن و دیدنی، نفرات برتر هر بخش معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.

استان زنجان در حال حاضر حدود ۱۰۰ خلبان سازمان‌یافته دارد که هر سال در رقابت‌های ملی و استانی حضور فعال دارند.