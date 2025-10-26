به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، خدیجه عزیزی، مدیر مؤسسه خیریه دارالاکرام حضرت ابوالفضل‌العباس(ع) شعبه آمل، در جمع خبرنگاران از بورسیه تحصیلی ۱۸۷ دانش‌آموز نیازمند مازندرانی توسط این مؤسسه خبر داد.

وی افزود: این دانش‌آموزان که شامل افراد بدون سرپرست، بدسرپرست، فرزندان طلاق و دارای والدین ازکارافتاده هستند، ماهانه بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان کمک هزینه تحصیلی دریافت می‌کنند.

مدیر مؤسسه خیریه دارالاکرام آمل تصریح کرد: علاوه بر حمایت مالی، تاکنون ۴۵ دستگاه تبلت و لپ‌تاپ به دانش‌آموزان اهدا شده و دوره‌های مهارت‌آموزی در رشته‌هایی مانند فنی، نقاشی، آرایشگری و آشپزی برای آنان برگزار می‌شود.

عزیزی با اشاره به درخشش دانش‌آموزان تحت پوشش در مسابقات علمی و ورزشی خاطرنشان کرد: این دانش‌آموزان در المپیادهای ریاضی، روباتیک و کاراته موفق به کسب مقام‌های برتر استانی و بین‌المللی شده‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌های اشتغال‌زایی برای مادران دانش‌آموزان گفت: تاکنون برای ۴۵ نفر از مادران در حوزه‌های خیاطی، صنایع دستی و مواد غذایی فرصت شغلی ایجاد شده است.

مدیرموسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس(ع)مازندران شعبه آمل، با اشاره به اینکه این موسسه از سال ۱۳۸۰ در کشور تأسیس شده و درحال حاضردر ۲۵ استان کشور ازجمله مازندران به مرکزیت شهرآمل دارای شعبه فعال است، تصریح کرد: این موسسه اکنون خیرین معنوی زیادی از جمله معلم های آموزشی، مشاوران در بخش های مختلف و افراد علاقمند به کمک به دانش آموزان درحوزه های مختلف دارد، اما برای پیشبرد بهتر فعالیت ها وخدمت بیشتر به دانش آموزان وخانواده های نیازمند آنها، از افراد توانمند مالی وخیرانی که به نوعی می توانند کمک یار این موسسه باشند، درخواست همراهی کرد.

عزیزی اضافه کرد، درصورت بهره مندی از حمایت خیرین، موسسه خیریه داراکرام شعبه آمل، ظرفیت تعداد دانش آموزان بیشتری را درقالب بورس تحصیلی و حتی دانشجویی برای ساخت آینده بهتر وهدفمند آنان را خواهد داشت.