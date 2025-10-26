پخش زنده
بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور اکنون میزان آلایندهها در ده شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر آمار ثبت شده در سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح امروز، یکشنبه چهارم آبان، شاخص کیفیت آلودگی در شهرهای اهواز، بهبهان، کارون، خرمشهر در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروههای سنی قرار گرفته است.
همچنین میزان آلودگی در شهرهای آبادان، باغملک، شوشتر، سوسنگرد، ماهشهر و هویزه در وضعیت نارنجی آلودگی هوا قرار گرفته است.
بنا بر اعلام مراکز بهداشت در این وضعیت، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، براساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.