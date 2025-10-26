به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سردار حجت سفیدپوست گفت: ماموران دریابانی آبادان در راستای اجرای طرح مبارزه باقاچاق کالا و ارز با اولویت مقابله با قاچاق کالا‌های ممنوعه یک فروند شناور صیادی که در حال خروج از آب‌های سرزمینی کشور در دهانه اروند را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی صورت گرفته از شناور توقیف شده ۲ هزار کیلوگرم ماهی قاچاق که بدون مجوز صید و برای فروش به شناور‌های کشور‌های همسایه بارگیری شده بود کشف و ضبط شد.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان با اشاره به عزم جدی مرزبانان خوزستان در مقابله با قاچاق منابع آبزی بیان کرد: در این راستا ۲ متهم دستگیر و به همراه محموله کشف شده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع ذیصلاح تحویل شدند.

کارشناسان ارزش ماهی‌های کشف شده را بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال برآورد کردند.