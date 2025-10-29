پخش زنده
همه سرقتهای خشن در استان زنجان در ۶ ماهه نخست سال کشف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: نیمه نخست امسال ۱۰۰ درصد سرقتهای خشن به خصوص قاپ زنی در استان زنجان کشف شده است.
سرهنگ آقاجانلو افزود: فعالیت این پلیس خدمات رسانی به عموم هموطنان در رده تخصصی مقابله با جرم به خصوص جرایمی از قبیل جنایی، جعل، کلاهبرداری، سرقتهای به عنف و مسلحانه و تشخیص هویت است.
وی اظهار داشت: پلیس آگاهی استان برای کشف جرایم از راهکارهای علمی، استفاده از ظرفیتهای آزمایشگاهها، روشهای بیولوژیکی، ادله الکترونیک، اطلاعاتی و فنی بهره میبرد همچنین تربیت کارآگاهان زبده و کاربلد را در دستور کار دارد.
آقاجانلو با اشاره به نتایج مثبت اقدامات این پلیس به خصوص در بخش کشفیات سرقتهای مهم و منزل، یادآور شد: کشف سرقتها در استان طی ۶ ماهه نخست امسال ۱۴ درصد افزایش یافته که این میزان از شاخص کشوری بالاتر بوده است.
وی با بیان اینکه پلیس آگاهی در دستگیری سارقان ایستگاهی و غیربومی رتبه برتر را در کشور دارد، تصریح کرد: نیمه اول امسال بیش از ۹۷ درصد سرقتهای منزل و ۸۴ درصد سرقتهای به عنف در استان کشف شده است. آقاجانلو، خاطرنشان کرد: طرح ویژهای در خصوص کشف پروندههای معوق که به صورت کشوری است در زنجان نیز اجرا میشود که اجرای آن به کشفیات بسیاری منجر شده حتی کشفیاتی نیز مربوط به هفت سال قبل انجام شده است.
وی ادامه داد: پلیس آگاهی زنجان هیچ پرونده سرقت بدون اقدام، ندارد و در مجموع ۸۰ درصد سرقتها در استان کشف شده است.