کارشناس هواشناسی مازندران: جو استان امروز پایدار است و بارشهای پراکنده از فردا در شهرهای ساحلی پیش بینی میشود.
تاکامی کارشناس هواشناسی با اشاره به اینکه امروز هوای استان پایدار گزارش میشود گفت: قراخیل با ۲۹ درجه سانتی گراد گرمترین نقطه استان و صبح امروز هم بلده با کمینه دمای ۲ درجه بالای صفر سردترین نقطه استان بود.
وی با بیان اینکه امروز جو استان پایدار است افزود: از اواخر شب افزایش ابر در استان داریم و از بامداد فردا تا عصر بارشهای پراکندهای را در شهرهای ساحلی تا دامنههای استان پیش بینی میکنیم.
این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: مقدار بارشها قابل ملاحظه نیست و دمای هوا نیز فردا کاهشی میشود.
وی با تاکید بر اینکه روزهای سه شنبه و چهارشنبه جو استان پایدار خواهد بود و افزایش دما داریم گفت: چهارشنبه شب و پنج شنبه مجددا شاهد بارندگی و کاهش دما در استان هستیم.
تاکامی اضافه کرد: دریا امروز موج کوتاه دارد و از شب به تدریج با افزایش موج همراه است.