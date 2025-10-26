پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز دریا در محدوده دریایی استان آرام و شرایط برای ترددهای دریایی مساعد پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز شرایط جوی و دریایی آرامی در استان برقرار خواهد بود و در پارهای از سواحل و جزایر مه رقیق مورد انتظار است و در بعدازظهر وزش بادهای سطحی روی دریا پیش بینی میشود.
او افزود: امروز با افزایش بادهای شمال غربی در نیمه غربی خلیج فارس، دریا متلاطم خواهد شد.
سی سی پور گفت: بعدازظهر فردا سایر نواحی خلیج فارس، غرب تنگه هرمز و فراساحل این مناطق نیز تحت تاثیر بادهای شمال غربی قرار خواهند گرفت و دریا نسبتاً مواج خواهد شد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: توصیه میشود در این مدت تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها در نظر گرفته شود و شناورهای سبک و تفریحی از تردد دریایی خودداری کنند.
سی سی پور گفت: از لحاظ دمایی تا اواسط هفته، دمای استان تغییر چندانی نخواهد داشت.