مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری سمنان : دریافت مجوز برای پرواز ریزپرندهها الزامی است ؛ پروازهای غیرمجاز، بلافاصله متوقف و پهپادهای متخلف ضبط خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمود قدرتی با اشاره به استفاده برخی افراد یا مؤسسات از ریزپرندهها به منظور تصویربرداری با این ابزارها گفت : هر فرد یا مؤسسهای که قصد انجام فعالیتی با ریزپرندهها (پهپادها) را دارد، باید مجوز لازم شامل پلاک و شمارهگذاری قانونی پهپاد، مجوز فعالیت برای مؤسسه یا فرد و همچنین گواهینامه خلبانی مدیریت و کنترل پهپاد را کسب کرده باشد.
وی افزود: پس از احراز این شرایط، متقاضی باید از طریق دستگاه مرتبط یا بهصورت مستقیم، درخواست خود را به دفتر امنیتی و انتظامی استانداری ارسال کند تا پس از انجام استعلامهای لازم، مجوز را صادر کند .
به گفته وی ، در این مجوز ، روزها، بازه زمانی، ساعات، ارتفاعات و مسیر پروازی دقیق برای فعالیت یا تصویربرداری با پهپاد مشخص شده است.
قدرتی با بیان اینکه پروازهای غیرمجاز پهپاد برخی افراد و مؤسسات در استان سمنان انجام شده است تصریح کرد: بر اساس دستورهای ابلاغی، دستگاههای امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی موظف هستند بهمحض مشاهده پهپادهای بدون مجوز، بلافاصله عملیات پروازی را متوقف و پهپاد را ضبط کنند.
قدرتی با بیان اینکه برای تمامی متقاضیان دارای شرایط لازم مجوز صادر می شود گفت : گاهی برای توقف عملیات پروازی غیرمجاز، از روشهایی استفاده میشود که ممکن است منجر به سقوط پهپاد شده و در صورت رعایت نشدن مقررات، ممکن است خسارتهای قابل توجهی به مالک پهپاد وارد شود.