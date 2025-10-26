پخش زنده
در تصادف خودروی حامل اتباع غیر مجاز در محور گلزار کرمان چهار نفر جان باختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی کرمان گفت:بامداد امروز در کیلومتر ۱۴ محور بهرامجرد - گلزار، دو خودرو سواری با هم برخورد کردند و طی آن ۱۱ نفر حادثه دیدند.
آقای خادمی پور افزود:یکی از خودروها حامل اتباع غیر مجاز بود که دراین حادثه ۴ نفر فوت کردند و ۷ نفر دیگر مصدوم شدند.
حضور بهموقع هلالاحمر از آتشسوزی خودروها و تلفات بیشتر جلوگیری کرد.
پلیس اعلام کرد علت حادثه در دست بررسی است.