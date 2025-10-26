به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به روز یکشنبه چهارم آبان با میانگین ۱۴۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

براین اساس، شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۶۳، خیابان پروین اعتصامی ۱۵۳، خیابان زینبیه ۱۵۵، خیابان فرشادی و کردآباد ۱۸۳، خیابان فیض ۱۵۱ و بولوار کاوه ۱۶۰ AQI وضعیت ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه دانشگاه صنعتی با عدد ۱۵۰، رهنان ۱۰۹، سپاهان‌شهر ۱۲۷، ولدان ۱۱۸ و خیابان هزار جریب ۱۳۳ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۹۹ و میرزا طاهر ۸۷ AQI قابل قبول است.

بنابراعلام هواشناسی اصفهان شرایط سکون و پایداری جوی و غبارآلودی هوا به ویژه در ساعات اولیه روز در مناطق مرکزی و صنعتی استان منجر به کاهش کیفیت هوا می‌شود.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.