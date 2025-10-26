به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی لرستان گفت: ۲۰ هکتار از اراضی ملی سلسله با هدف توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و ایجاد شهرک‌های کشاورزی آماده‌سازی شد که می‌تواند این شهرستان را به قطب گلخانه‌ای استان تبدیل کند.



پیام عالیخانی چگنی مدیر شهرک‌های کشاورزی استان لرستان افزود:بحران آب و کاهش منابع آبی چالش بزرگی برای کشور است که برای مقابله با آن باید ساخت شهرک‌های گلخانه‌ای برای افزایش بهره‌وری اجرا شود.



عالیخانی چگنی با اشاره به مزایای کشت گلخانه‌ای گفت: طرح‌های گلخانه‌ای موجب افزایش کمیت و کیفیت محصولات، صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی، کاهش هزینه‌ها و افزایش اشتغال‌زایی می‌شوند و از وابستگی کشاورزی به شرایط آب و هوایی می‌کاهند.



مریم ملکی صادقی فرماندار سلسله با اشاره به ظرفیت بالای این شهرستان در توسعه کشاورزی نوین گفت: شهرستان سلسله می‌تواند به قطب گلخانه‌ای لرستان تبدیل شود و توسعه ی این بخش ضمن صرفه‌جویی در مصرف آب، ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کند.



