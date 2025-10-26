۶۷ هزار و ۵۰۰ متر نوار و شیار لرزاننده از ابتدای سال تاکنون در جاده‌های ارتباطی خراسان شمالی اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرپرست اداره توسعه ایمنی راه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: به منظور افزایش ایمنی و کاهش تصادفات ناشی از خواب آلودگی رانندگان، ۶۷ هزار و ۵۰۰ متر نوار و شیار لرزاننده با یک میلیارد و ۳۰۰ تومان اعتبار در جاده‌های مواصلاتی استان طی امسال اجرا شد.

محسن حسنی فر افزود: از این میزان ۱۰ هزار متر نوار، هزار و ۵۰۰ متر شیار لرزاننده عرضی، ۶ هزار متر شیار لرزاننده طولی (میانی) و ۵۰ هزار متر شیار لرزاننده طولی کناری بوده است.

حسنی فر اظهارکرد: نوار و شیار لرزاننده در جاده‌های جنگل گلستان – چمن بید، بجنورد – شیروان و بالعکس، بجنورد – اسفراین و محور قدیم بدرانلو اجرایی شده است و تکمیل نوار و شیار لرزاننده محور بجنورد – اسفراین در دستور کار قرار دارد.