به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر امور طیور سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت: در این مدت شمار جوجه ریزی در مرغداری‌های استان حدود سه میلیون قطعه است.

علیرضا زرگونیا علت افزایش را بهبود شرایط آب و هوایی عنوان کرد.

وی ظرفیت اسمی تولید مرغ هرمزگان در هر دوره را هشت هزار و۴۰۰ قطعه عنوان و افزود: هر واحد مرغداری به‌طور میانگین، سالانه سه تا چهار دوره امکان جوجه‌ریزی دارد.

مدیر امور طیور سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت: هم اکنون ۳۱۷ واحد مرغداری در استان فعال است که شهرستان‌های بستک، بندرعباس، میناب و پارسیان به ترتیب مناطق عمده تولید مرغ در این استان محسوب می‌شوند.

زرگرنیا افزود: رفع موانع تامین سوخت و انرژی با همکاری شرکت‌های گاز، پخش فرآورده‌های نفتی و برق منطقه‌ای، تامین نهاده‌های دام مانند ذرت و سویا از سوی شرکت پشتیبانی امور دام و بخش خصوصی در بستر سامانه بازارگاه، و تسهیل در صدور و تمدید پروانه‌های بهره‌برداری با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی، از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از وقفه در چرخه تولیدگوشت مرغ است.