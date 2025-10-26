پخش زنده
جوجه ریزی در واحدهای مرغداریهای هرمزگان، مهر امسال ۲۴ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر امور طیور سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت: در این مدت شمار جوجه ریزی در مرغداریهای استان حدود سه میلیون قطعه است.
علیرضا زرگونیا علت افزایش را بهبود شرایط آب و هوایی عنوان کرد.
وی ظرفیت اسمی تولید مرغ هرمزگان در هر دوره را هشت هزار و۴۰۰ قطعه عنوان و افزود: هر واحد مرغداری بهطور میانگین، سالانه سه تا چهار دوره امکان جوجهریزی دارد.
مدیر امور طیور سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت: هم اکنون ۳۱۷ واحد مرغداری در استان فعال است که شهرستانهای بستک، بندرعباس، میناب و پارسیان به ترتیب مناطق عمده تولید مرغ در این استان محسوب میشوند.
زرگرنیا افزود: رفع موانع تامین سوخت و انرژی با همکاری شرکتهای گاز، پخش فرآوردههای نفتی و برق منطقهای، تامین نهادههای دام مانند ذرت و سویا از سوی شرکت پشتیبانی امور دام و بخش خصوصی در بستر سامانه بازارگاه، و تسهیل در صدور و تمدید پروانههای بهرهبرداری با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی، از مهمترین اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از وقفه در چرخه تولیدگوشت مرغ است.