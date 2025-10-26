پخش زنده
امروز: -
هفته نهم فوتبال لیگ یک فرانسه ادامه یافت..
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
برست ۰ – ۳ پاری سن ژرمن (گلها: اشرف حکیمی در دقایق ۲۹ و ۳۹ و دیزره دو ۶ + ۹۰)
موناکو ۱ – ۰ تولوز
لانس - المپیک مارسی
*یکشنبه ۴ آبان:
لیل – متس
آنژه – لوریان
اوسر – لوآور
رن - نیس
المپیک لیون - استراسبورگ
در جدول لیگ یک فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۲۰ امتیاز بار دیگر به صدر رفت و تیمهای لانس با ۱۹، المپیک مارسی با ۱۸ و موناکو با ۱۷ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم قرار گرفتند.