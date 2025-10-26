

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

برست ۰ – ۳ پاری سن ژرمن (گل‌ها: اشرف حکیمی در دقایق ۲۹ و ۳۹ و دیزره دو ۶ + ۹۰)

موناکو ۱ – ۰ تولوز

لانس - المپیک مارسی

*یکشنبه ۴ آبان:

لیل – متس

آنژه – لوریان

اوسر – لوآور

رن - نیس

المپیک لیون - استراسبورگ

در جدول لیگ یک فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۲۰ امتیاز بار دیگر به صدر رفت و تیم‌های لانس با ۱۹، المپیک مارسی با ۱۸ و موناکو با ۱۷ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند.