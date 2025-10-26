به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ بر اساس اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان مهلت ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴تمدید شد.

بر این اساس این اطلاعیه به منظور مساعدت و فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبان واجد شرایط ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ که در بازه زمانی مقرر برای ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، این تاریخ تا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ تمدید می‌شود.

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir نسبت به نام نویسی خود اقدام نمایند.