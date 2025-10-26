پخش زنده
امروز: -
سرپرست جهاد کشاورزی مازندران از صادرات بیش از ۱۰ هزار تن مرکبات در ۵۰۲ محموله خبر داد و بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اسدالله تیمورییانسری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران، از صادرات ۱۰ هزار و ۲۶۰ تن مرکبات این استان به بازارهای جهانی در قالب ۵۰۲ محموله خبر داد.
وی افزود: این میزان صادرات شامل ۵۱۰۰ تن کیوی در ۲۳۸ محموله، ۴۷۰۰ تن نارنگی در ۲۳۹ محموله و ۴۶۰ تن پرتقال در ۲۵ محموله بوده است.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران توسعه صنایع تبدیلی را کلید اصلی کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده دانست و تصریح کرد: این صنایع با تبدیل محصولات خام به فرآوردههای متنوع، ارزش افزوده چشمگیری ایجاد میکنند.
تیمورییانسری با اشاره به اهمیت بستهبندی و برندسازی گفت: بستهبندی باکیفیت و استاندارد تحت یک برند واحد، به تدریج موجب شناخته شدن «مرکبات مازندران» به عنوان یک نشان معتبر در تجارت جهانی میشود.
وی بر حمایت از کشاورزان تأکید کرد و گفت: برای تثبیت این موفقیتها، باید با برنامهریزی استراتژیک از فروش محصول خام به سمت اقتصاد مبتنی بر صنایع تبدیلی و ارزش افزوده حرکت کنیم.