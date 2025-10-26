رئیس اداره نظارت بر ساخت راه‌های فرعی و روستایی اداره کل راهداری گلستان گفت:پل عرب قره حاجی با حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی بر روی رودخانه جنب محور اصلی کلاله به مراوه تپه (آنتنی روستای عرب قره حاجی) در ۵ مرحله در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سعید زنگانه با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی پل عرب قره حاجی در محور کلاله به مراوه تپه، گفت: این پل برای دسترسی به روستا‌های بالادست پالچقلی و عرب قره حاجی و جهت جلوگیری از تردد مردم از رودخانه و خطرات ناشی از سیل و تلفات جانی با دهانه‌ای به طول ۴۵ متر در حال اجراست.

وی افزود: فاز اول این پل شامل دو کوله بوده که به اتمام رسیده و فاز دو آن نیز شامل اجرای ۴ دیواره بتنی، در دست اقدام قرار دارد.

به گفته زنگانه، فاز سوم پل، عرشه فلزی ۴۵ متری پل است که از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تحویل گرفته شده و در حال مونتاژ است و بزودی نصب می‌شود.

وی افزود: فاز چهارم و پنجم نیز با توجه به اعتبارات ابلاغی وجهت تکمیل آب بند و ادامه ساخت محور روستایی اجرا خواهد شد.

رئیس اداره نظارت بر ساخت راه‌های فرعی و روستایی اداره کل گفت: این پل تاکنون در ۳ فاز حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار از محل ملی و استانی در برداشته است.

به گفته زنگانه، در صورت تامین اعتبارات عمرانی از محل ملی و استانی تا سال آینده به بهره برداری می‌رسد.