به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حمید رضا کفاش گفت: شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اسفراین به پرونده قاچاق ۳ راس گوساله به ارزش یک میلیارد و ۵۳۳ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده و نداشتن مجوز قانونی از دامپزشکی، اتهامات وارده را محرز و علاوه بر ضبط دام‌های کشف شده، متخلف را به پرداخت ۳ میلیارد و ۶۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.