به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی شنبه شب در مراسم تکریم و معارفه مدیران کل قدیم و جدید اداره صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی در مشهد افزود: این استان پنج و سه دهم درصد از تولید ناخالص داخلی و هشت درصد از جمعیت کشور را در اختیار دارد، اما وضعیت استان در حوزه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور به هیچ وجه مطلوب نیست، به طوریکه سهم آن از ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور دو و سه دهم درصد است.

وی با بیان اینکه ۹۵ درصد بخش صنعت خراسان رضوی واحد‌های کوچک و متوسط هستند که امکان بهره وری حداکثری از آنها وجود ندارد، اضافه کرد: عقب ماندگی‌هایی در استان وجود دارد که حداقل تفویض اختیار به استان در بخش شورای معادن یا بخش‌های صنعتی می‌توان به جبران این عقب ماندگی‌ها کمک کند.