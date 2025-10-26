مسابقات بدمینتون قهرمانی غرب استان در خوانسار
مسابقات بدمینتون قهرمانی غرب استان اصفهان در خوانسار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره ورزش و جوانان خوانسار گفت: ۱۳۰ بازیکن شامل ۶۰ نفر از بانوان و ۷۰ نفر از آقایان از شهرهای خوانسار، گلپایگان، فریدونشهر و داران در این مسابقات حضور داشتند.
رضا زینلی افزود: در این مسابقات دو روزه که در ردههای سنی زیر ۱۵ و ۱۹ و بالای ۱۹ سال به صورت آزاد برگزار شد، تیمهای خوانسار، گلپایگان و فریدونشهر به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.
