پخش زنده
امروز: -
ثبتنام در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی از امروز یکشنبه ۴ آبان ماه آغاز شده است و دفترچه راهنمای آزمون نیز منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ همزمان با آغاز ثبتنام در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است و همه مراحل خرید کارت اعتباری و ثبت نام منحصرا به صورت اینترنتی و از طریق نشانی sanjesh.org انجام میشود.
فرصت ثبتنام در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ تا یکشنبه ۱۱ آبان ماه ادامه دارد و متقاضیان میتوانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور ثبتنام کنند.
آزمون ورودی مقطع دکتری نیمهمتمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۵ برای پذیرش در دورههای روزانه، روزانه - غیردولتی، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی صبح روز جمعه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.
شرایط ثبتنام آزمون ورودی مقطع دکتری نیمهمتمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۵:
هر متقاضی بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون میتواند در یک کدرشته امتحانی ثبتنام و در آزمون مربوط شرکت کند.
متقاضیان لازم است که ابتدا دفترچه راهنمای ثبتنام را مطالعه کرده و در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به پرداخت هزینه خرید کارت اعتباری ثبتنام در آزمون به شرح ذیل، اقدام کنند و سپس مراحل بعدی را به انجام برسانند.
مراحلی که متقاضی باید برای ثبتنام اقدام کند:
۱) مراجعه به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش برای تهیه کارت اعتباری ثبت نام (سریال ۱۲ رقمی) و دریافت دفترچه راهنمای ثبتنام (دفترچه شماره ۱).
۲) تهیه فایل عکس اسکن شده متقاضی بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام.
۳) آماده کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز جهت ثبتنام.
۴) خرید کارت اعتباری ثبتنام به مبلغ ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال از سامانه خرید کارت اعتباری در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور. (لازم به توضیح است مبلغ ۲۰۰ هزار ریال از این مبلغ مربوط به هزینه خدمات ارسال پیامک است).
دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبتنام اینترنتی:
به متقاضیان توصیه میشود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام، ابتدا فرم پیشنویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل کرده و سپس براساس فرم پیشنویس با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور، اطلاعات لازم را بر اساس بندهای برنامه نرم افزاری ثبتنام وارد کنند.
ضمناً متقاضیان لازم است در درج اطلاعات ثبتنام دقت کنند. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبتنام با مدارک متقاضی در صورت پذیرفتهشدن در آزمون، مطابق ضوابط با وی رفتار خواهد شد.
زمان توزیع کارت اینترنتی و محل آزمون:
بر اساس برنامه زمانی پیشبینی شده آزمون ورودی مقطع دکتری نیمهمتمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۵ در صبح روز جمعه ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. متقاضیان لازم است از روز دوشنبه ۶ بهمن تا پنجشنبه ۹ بهمن با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.
محل آزمون متقاضیان با توجه به آمار متقاضیان بر اساس استان و شهرستان انتخابی که در تقاضانامه ثبتنامی خود اعلام کردهاید، تعیین میشود.
توصیههای مـهم:
۱) متقاضیان پس از تکمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده و کدپیگیری یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و نزد خود نگهداری کنند.
۲) در انتخاب مجموعه امتحانی و همچنین شهرستان محل حوزه امتحانی خود دقت کنند؛ پس از دریافت کد پیگیری در این خصوص، به درخواستهای متقاضیان مبنی بر اصلاح و یا جابجایی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳) با توجه به مشکلات بوجود آمده در آزمونهای قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس متقاضیان، که این موضوع اکثراً برای متقاضیانی که ثبتنام آنان توسط دیگران انجام میشود رخ داده است، تاکید میشود که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبتنامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت کنید تا اشتباهاً عکس متقاضی دیگری به جای عکس شما ارسال نشود. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
۴) شرایط و ضوابط ثبتنام و شرکت در آزمون دکتری، در دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون درج شده است و هرگونه تغییر احتمالی در شرایط و ضوابط ثبتنام این آزمون، به صورت اطلاعیه رسمی از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش و هفته نامه خبری پیکسنجش و در صورت لزوم از طریق رسانههای گروهی اعلام خواهد شد.
تذکر مهم: متقاضیانی که در آزمون دکتری سال ۱۴۰۴ پذیرفتهشدهاند لازم است به نکات ذیل توجه کنند:
- پذیرفته شدگان دورههای روزانه (آموزش رایگان) آزمون دکتری سال ۱۴۰۴، چه در دانشگاه یا موسسه قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۵ را ندارند. این متقاضیان برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶ و بعد از آن، باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون، از دانشگاه یا موسسه قبولی انصراف قطعی دهند.
همچنین تمام پذیرفته شدگان دورههای روزانه در سال ۱۴۰۳ و قبل از آن که در حال تحصیل هستند، برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۵، باید تا پایان زمان ثبت نام آزمون سال ۱۴۰۵، از دانشگاه یا موسسه قبولی انصراف قطعی دهند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه محل قبولی ارائه دهند.
یادآور میشود، متقاضیانی که در ردیف پذیرفتهشدگان نهایی دوره آموزش رایگان (دوره روزانه) آزمون دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۵ قرار گیرند، چه در دانشگاه یا مؤسسه قبولی خود ثبتنام کنند و چه ثبتنام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۶ را نخواهند داشت.
- پذیرفته شدگان دورههای غیر روزانه آزمون دکتری سال ۱۴۰۴ و همچنین دانشجویان شاغل به تحصیل در دورههای غیرروزانه دکتری (به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه برای برادران) مانند سالهای گذشته میتوانند بدون انصراف از تحصیل و در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما، در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ ثبتنام و شرکت کنند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه دهند.