وزیر دفاع ونزوئلا در واکنش به اعزام ناو هواپیمابر یواساس جرالد فورد آمریکا به دریای کارائیب، این اقدام آمریکا را تحریکآمیز و بدترین تهدید نظامی اخیر خواند و تاکید کرد: نیروهای مسلح ونزوئلا برای دفاع از تمامیت ارضی کشور مصمم هستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ پادرینو لوپز وزیر دفاع ونزوئلا گفت: ما هر روز در حال آماده سازی مستمر برای تضمین امنیت و ثبات کشور هستیم و بدون ترس به فعالیت خود ادامه میدهیم.
وی تاکید کرد: نیروهای مسلح ونزوئلا خلل ناپذیر، مصمم و کاملاً متعهد به دفاع از هر سانتیمتر از خاک کشور هستند.
وزیر دفاع ونزوئلا همچنین واشنگتن را متهم کرد به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، اقدامات خصمانه علیه ونزوئلا انجام میدهد.
پادرینو لوپز با اشاره به حملات اخیر به شناورهای مشکوک، این عملیات را قتل فراقانونی در دریای کارائیب و اقیانوس آرام خواند.
این اظهارات همزمان با برگزاری رزمایشهای گسترده دفاع ساحلی استقلال ۲۰۰ در سراسر سواحل ونزوئلا بیان میشود که پاسخی مستقیم به افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه است.