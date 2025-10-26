به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان گفت: روزانه ۱۱ تیم عملیاتی فعال برای جلوگیری ازهرگونه تخلف اعم از گران فروشی / عدم درج قیمت بر بازار استان نظارت دارند.

الله کرم رزاقی افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۱۳ هزارو ۸۲۶ واحد صنفی در سطح استان مورد بازرسی قرار گرفته از این تعداد ۲ هزارو ۳۳۱ واحد متخلف شناسایی شده که با تشکیل پرونده برای اعمال قانون به تعزیرات حکومتی استان معرفی شده است.

رزاقی افزود: در همین مدت ۲۶ پرونده در زمینه قاچاق کالا در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل و به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

لقمانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هم گفت: امسال ۵ هزار و ۱۰۰ فقره پرونده در بخش‌های خدمات، قاچاق کالا، بهداشت، درمان و دارو در تعزیرات حکومتی تشکیل شده که ۹۹ درصد این پرونده‌ها منجر به صدور رای شده است.