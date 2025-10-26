پخش زنده
رئیس کل سازمان نظام پرستاری، از مشکلات و چالشهای حوزه پرستاری گفت که باعث بی انگیزه شدن پرستاران میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد نجاتیان، رئیس کل سازمان نظام پرستاری کاهش میزان معوقات پرداختی پرستاران را یکی از اقدامات مهم سال جاری دانست و گفت: با همکاری مؤثر مجلس، نامه نگاریهای کمیسیون بهداشت، پیگیریهای کمیته پرستاری کمیسیون و همراهی دولت، چندین اقدام مؤثر در حوزه پرستاری انجام شد.
وی افزود: پرداخت معوقات یکی از این اقدامات مؤثر بود به گونهای که مرداد ۱۴۰۳ میزان معوقات حدود ۹ ماه بود، اما امسال میانگین آن به حدود ۶ تا ۷ ماه کاهش یافته و هرچند برخی دانشگاههای علوم پزشکی در پرداخت کارانه همچنان عقبتر از میانگین کشور هستند، اما در مجموع روند بهبود قابل قبولی طی شده است.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: یکی از اقدامات مؤثر در سال گذشته، افزایش حدود ۲.۷ برابری مبلغ اضافهکاری پرستاران بود و نکته مهمتر اینکه این مبلغ از محل منابع عمومی دولت پرداخت میشود به همین دلیل میتوان گفت معوقات در حوزه اضافه کاری به طور تقریبی به صفر رسیده است؛ هرچند در برخی دانشگاهها ممکن است یک تا ۲ ماه تأخیر طبیعی در پرداختها وجود داشته باشد.
نجاتیان در عین حال تصریح کرد: با توجه به افزایش نرخ تورم عمومی در کشور، پرستاران هنوز بهصورت ملموس تأثیر این افزایش را در معیشت خود احساس نکردهاند و تورم از مبلغ پرداختها پیشی گرفته است.
وی با اشاره به برنامههای آتی این سازمان برای بهبود وضعیت پرستاران، گفت: امیدواریم در این دوره با همکاری مجلس بتوانیم دو مصوبه خوب را در حوزه پرستاری تصویب کنیم و در همین راستا با همکاری کمیسیون بهداشت در حال تدوین طرحی برای ارتقای کیفیت مراقبتهای پرستاری و همچنین پیگیری موضوع جذب و نگهداشت و معافیت مالیاتی پرستاران در بودجه سال ۱۴۰۵ هستیم البته دولت موافق این موضوع است و امیدواریم مجلس هم با آن موافقت کند و با همراهی دولت و مجلس، بتوانیم این موضوع را بهصورت پایدار در بودجه کشور لحاظ کنیم تا گامی مؤثر در بهبود معیشت پرستاران برداشته شود.
نجاتیان همچنین به اهمیت تأمین امنیت شغلی پرستاران اشاره کرد و یادآور شد: ما نیازمند قانونی مشخص در حوزه مقابله با خشونت علیه کادر درمان در مراکز درمانی هستیم و بر همین اساس، پیشنویس این موضوع توسط کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تهیه شده و امیدواریم دولت هرچه سریعتر آن را بهصورت لایحه به مجلس ارائه کند تا بتوانیم محیط کاری ایمنتری برای پرستاران و کادر درمان فراهم کنیم.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری در ادامه درباره کمبود نیروی پرستار در کشور، گفت: در حال حاضر، کشور با کمبود جدی پرستار مواجه است در حالی که هر ۳ تا ۴ سال یکبار حدود ۱۰ هزار سهمیه استخدامی برای پرستاران در نظر گرفته میشود، سالانه حدود ۵ هزار پرستار از سیستم درمانی خارج میشوند بنابراین این میزان جذب پاسخگوی نیاز کشور نیست.
نجاتیان افزود: پرستاران در برخی کلانشهرها مانند تهران، به دلیل هزینه بالای زندگی، علاقهای به اشتغال ندارند، زیرا درآمد فعلی پاسخگوی اجاره مسکن و هزینههای معیشتی نیست و از سوی دیگر، در برخی مناطق، سهمیههای استخدامی به دلیل نبود متقاضی پر نمیشود و در این زمینه لازم است مجلس کمک کند که سهمیههای خالی به سهمیه آزاد منتقل شود تا ظرفیت استخدامی کشور از بین نرود.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری، به فعالیت افراد غیرمتخصص در پوشش پرستار اشاره کرد و گفت: متأسفانه در سطح شهر افرادی بدون داشتن مجوز و صلاحیت حرفهای، خود را پرستار معرفی میکنند و در منازل ارائه خدمات مراقبتی میدهند و این افراد نه مورد تأیید سازمان نظام پرستاری هستند و نه از نهادی مجوز دارند درواقع، اغلب این افراد صرفاً خدمات نظافتی یا مراقبتی ارائه میدهند و نباید با پرستاران حرفهای اشتباه گرفته شوند.
وی افزود: برای جلوگیری از این سوءاستفادهها، سامانهای در سازمان نظام پرستاری راهاندازی شده که مردم میتوانند از طریق آن استعلام کنند فرد ارائهدهنده خدمات، واقعاً پرستار دارای مجوز هست یا خیر.
نجاتیان درباره اشتغال پرستاران اتباع خارجی نیز تصریح کرد: موضوع به کارگیری پرستاران خارجی غیرمجاز نیز یکی از مشکلات این حوزه است البته پس از خروج اتباع، شرایط کمی تسهیل شده، اما اشتغال پرستاران غیرایرانی بدون مجوز رسمی، غیرقانونی است و فقط کسانی که مجوز رسمی کار از وزارت کار و سازمان نظام پرستاری دارند، میتوانند به صورت قانونی فعالیت کنند.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری درباره حضورش در نشست روز سه شنبه (۶ آبان ۱۴۰۴) در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: هر سال در آستانه روز پرستار، گزارشی از عملکرد سازمان نظام پرستاری به اعضای کمیسیون بهداشت و درمان ارائه میدهیم و در سال جاری نیز
ضمن تشریح پیشرفتهای حوزه پرستاری، درخواستها و نیازهای این قشر را برای سال آینده مطرح خواهیم کرد تا با همکاری مجلس و دولت، وضعیت معیشتی و شغلی پرستاران بهبود یابد.