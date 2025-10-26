به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ کارگاه راز‌های عاشقانه ازدواج با طعم آرامش در ارومیه با حضور حجت الاسلام طاهری مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، الهامی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی و دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی با سخنرانی دکتر شاهین فرهنگ دارای دکترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه هاروارد آمریکا در تالار وحدت ارومیه برگزار شد.

همچنین در این همایش،۲۲ زوج جوان دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با ازدواج آسان و دانشجویی زندگی مشترک خود را آغاز و راهی خانه بخت شدند.

در حاشیه این همایش نمایشگاهی هم از پوستر‌های جوانی جمعیت به همت گروه آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت در راستای ترویج جوانی جمعیت و فرزندآوری در معرض دید عموم قرار گرفته و کنشگران جمعیتی، نکات لازم در خصوص فرزندآوری و پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت، ترغیب جوانان به ازدواج، تحکیم بنیان خانواده و راه‌های کاهش طلاق، آموزش‌های لازم را به عموم مراجعین دادند.