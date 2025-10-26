

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پی شکایت علیرضا کرمی از باشگاه استقلال، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت افشین میلاد صارمی از باشگاه شهرداری بندرعباس، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۵۵ میلیون و ۵۷۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

با توجه به شکایت رضا هاشمی از باشگاه کشت و صنعت پادیاب خلخال، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۶۲۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۳۹ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی توسط خواهان محکوم شد.