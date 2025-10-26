لیدا حسنی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما در حوزه مشاغل شهری، ساماندهی وانت‌بارهایی است که در نقاط مختلف شهر فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه این اقدام با هدف حفظ نظم شهری، جلوگیری از سد معبر، ارتقای ایمنی شهروندان و تسهیل در ارائه خدمات انجام می‌شود، افزود: در این راستا، شناسایی نقاط مناسب برای استقرار وانت‌بارها و تعیین ایستگاه‌های مجاز در دستور کار قرار گرفته است تا فعالیت این قشر زحمتکش در چارچوب ضوابط قانونی و با رعایت حقوق شهروندان انجام گیرد.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری زنجان گفت: فعالیت کانکس‌های سیار عرضه مواد غذایی از جمله فست‌فود نیز باید در چارچوب ضوابط بهداشتی، ایمنی و خدماتی مشخص ادامه پیدا کند که هدف ما حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و سیار است.

حسنی با اشاره به اینکه این حمایت همراه با نظارت دقیق صورت می‌گیرد تا سلامت، امنیت و آسایش شهروندان حفظ شود، گفت: به این منظور، تمدید قرارداد کانکس‌های فعال پس از ارزیابی عملکرد، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و انطباق با مقررات جدید انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در راستای اجرای این طرح نسبت به ساماندهی بازارچه‌های شهری اقدام شده است، افزود: بازارچه‌ها می‌تواند نقش مهمی در تنظیم بازار، حمایت از گروه‌های مختلف جامعه و رونق اقتصادی محلات ایفا کند.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری زنجان اضافه کرد: شهرداری زنجان تلاش دارد با مدیریت دقیق و شفافیت مالی در هزینه‌کرد اعتبارات مشارکتی، این پروژه‌ها را در چارچوب ضوابط قانونی و با رویکرد پاسخگویی به شهروندان پیش ببرد.

حسنی با اشاره به اینکه سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری زنجان با رویکردی کارشناسی و در تعامل مستمر با سایر دستگاه‌های اجرایی و کمیسیون‌های شورای شهر، به‌دنبال ارتقای کیفیت خدمات شهری، حفظ محیط زیست، حمایت از مشاغل خرد و بهبود زیرساخت‌های شهری است، گفت: هدف نهایی ما ایجاد شهری پاک، ایمن، پویا و در شأن شهروندان زنجانی است، شهری که توسعه آن با نظم، عدالت و مشارکت مردم همراه باشد.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح زیست‌محیطی «زنجان بدون پلاستیک» افزود: کاهش مصرف پلاستیک و جایگزینی آن با مواد تجزیه‌پذیر از مهم‌ترین اهداف زیست‌محیطی شهرداری زنجان است.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری زنجان ادامه داد: اجرای فاز آزمایشی این طرح با هدف کاهش تولید زباله‌های غیرقابل بازیافت و ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی شهروندان آغاز شده است و سازمان ساماندهی مشاغل شهری از این برنامه به‌صورت همه‌جانبه حمایت می‌کند.

حسنی خاطرنشان کرد: امیدواریم با مشارکت مردم و همکاری دستگاه‌های اجرایی، زنجان به یکی از شهرهای پیشرو در مسیر تحقق شهر سبز تبدیل شود.