گشایش نمایشگاه تخصصی کشاورزی از فردا در خرم آباد
دوازدهمین دوره نمایشگاه تخصصی کشاورزی لرستان از فردا در خرم آباد برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی لرستان اعلام کرد:دوازدهمین دوره ی نمایشگاه تخصصیی صنایع وماشین آلات کشاورزی، نهاده ها،آبیاری، آبرسانی،گل وگیاه،تجهزات گلخانه ای، گیاهان دارویی،دام،طیور، شیلات،آبزیان و دامپزشکی کشاورزی ،دانش بنیان و نوآور از پنجم تا هشتم آبانماه در محل نمایشگاه بینالمللی استان در خرم آباد برگزار می شود.
آشنایی با فناوریها،تجهیزات و نوآوریهای نوین کشاورزی،ارتقای بهرهوری و امنیت غذایی در استان،تبادل تجربه میان تولیدکنندگان، بهرهبرداران و متخصصان،معرفی ظرفیتها در حوزههای گلخانه، شیلات و آبزیان، گیاهان دارویی، فرآوری محصولات کشاورزی، دامداری و مرغداری از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
در این رویداد، تأکید ویژه بر کشاورزی حفاظتی، کشت مستقیم، تجهیزات نوین آبیاری، انرژیهای تجدیدپذیر از جمله پنلهای خورشیدی، مکانیزاسیون و استفاده از بستهبندیهای استاندارد و بهداشتی خواهد بود.
روابط عمومی جهاد کشاورزی لرستان از همه کشاورزان،تولیدکنندگان،سرمایهگذاران و علاقهمندان دعوت کرد با حضور فعال در این نمایشگاه،نقش مؤثری در توسعه ی بخش کشاورزی استان و ارتقای امنیت غذایی کشور داشته باشند.
این نمایشگاه از فردا پنجم تا هشتم آبانماه در محل دائمی نمایشگاهای بین المللی خرم آباد از ساعت ۱۴ تا ۱۹ برای بازدید علاقهمندان دایر است.