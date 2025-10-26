در این رویداد، تأکید ویژه بر کشاورزی حفاظتی، کشت مستقیم، تجهیزات نوین آبیاری، انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله پنل‌های خورشیدی، مکانیزاسیون و استفاده از بسته‌بندی‌های استاندارد و بهداشتی خواهد بود.

روابط عمومی جهاد کشاورزی لرستان از همه کشاورزان،تولیدکنندگان،سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان دعوت کرد با حضور فعال در این نمایشگاه،نقش مؤثری در توسعه ی بخش کشاورزی استان و ارتقای امنیت غذایی کشور داشته باشند.

این نمایشگاه از فردا پنجم تا هشتم آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگا‌های بین المللی خرم آباد از ساعت ۱۴ تا ۱۹ برای بازدید علاقه‌مندان دایر است.