در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سرایان، مقادیری گوشت شکار غیرمجاز در محور چرمه–مشهد کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرایان گفت: این عملیات که با همکاری مؤثر همیاران محیط زیست و هماهنگی با کلانتری مصعبی صورت گرفت، منجر به توقیف یک دستگاه خودروی حامل گوشت شکار شد.

اصغر زاده افزود: در بازرسی از خودرو، مقادیری گوشت وحش کشف شد که گونه شکار شده در دست بررسی است.

وی گفت : در این رابطه یک نفر حامل گوشت شکار و یک نفر شکارچی غیر مجاز دستگیر و برای رسیدگی قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شدند.