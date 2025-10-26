به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان صنعت طیور یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی کشور است و وجود امنیت غذایی در هر کشوری به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی آن کشور محسوب می‌شود.

گوشت مرغ، تخم‌مرغ یا بوقلمون که در بازار دیده می‌شود تنها بخش پایانی یک زنجیره پیچیده و تخصصی است و در پشت صحنه آن، مرغداریها، مرغ‌های مادر و اجداد، پولت‌ها و کارخانه‌های جوجه‌کشی فعالیت می‌کنند تا نسل بعدی طیور تولید شود.

۱۷ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۵۱۳ قطعه جوجه ریزی در استان زنجان طی ۶ ماهه نخست سال جاری انجام شد که اقدامی برای تکمیل زنجیره تولید و تامین امنیت غذایی شهروندان است.

در حال حاضر، استان زنجان دارای ۱۳۶ واحد فعال پرورش مرغ گوشتی، ۲۲ واحد پرورش بوقلمون گوشتی، ۱۰ واحد پرورش مادر گوشتی، چهار واحد مادر بوقلمون، یک واحد مادر تخم‌گذار، ۱۷ واحد مرغ تخم‌گذار فعال و یک واحد اجداد گوشتی است.