پیکر مرحوم واحد خاکدان، نقاش پیشکسوت فردا دوشنبه ۵ آبان از مقابل خانه هنرمندان ایران تشییع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تشییع پیکر واحد خاکدان، هنرمند نقاش و هایپررئالیست ایرانی دوشنبه ۵ آبان، ساعت ۱۰ در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
خاکدان پنجشنبه یکم آبان ۱۴۰۴ پس از تحمل دورهای بیماری، دار فانی را وداع گفت. او از پنجم مهرماه در بیمارستان جم بستری بود.
خاکدان که از او با عنوان نقاش هایپررئالیست یاد میشود، نخستین نمایشگاه نقاشی خود را در سال ۱۳۵۳ در گالری سیحون تهران برگزار کرد.
او پس از پیروزی انقلاب نیز به خلق آثاری با مضامین اجتماعی و روز پرداخت و نمایشگاههای متعددی برپا کرد.