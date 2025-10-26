پخش زنده
ششمین روز از هفتمین دوره رقابتهای المپیاد ورزشی استعدادهای برتر در بخش پسران پیگیری شد و چهرههای شاخص این مسابقات معرفی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ششمین روز از هفتمین دوره رقابتهای المپیاد ورزشی استعدادهای برتر در بخش پسران در رشتههای هندبال، بسکتبال، بوکس و هاکی چمنی دیروز (شنبه ۳ آبان ماه) پیگیری شد و چهرهها و تیمهای شاخص این مسابقات معرفی شدند.
*بسکتبالیستهای تهرانی به قهرمانی رسیدند
مسابقات بسکتبال با حضور ۲۸ تیم در ۸ گروه به میزبانی بیرجند برگزار شد. تیمهای خراسان رضوی، گلستان، سیستان و بلوچستان و مرکزی در گروه A، تیمهای فارس، خراسان جنوبی، و لرستان در گروه B، تیمهای خوزستان، کردستان، کرمانشاه و خراسان شمالی در گروه C، تیمهای اصفهان، هرمزگان، و همدان در گروه D، تیمهای گیلان، آذربایجان شرقی، سمنان و قشم در گروه E، تیمهای تهران، بوشهر و اردبیل در گروه F، تیمهای مازندران، کرمان، قم و یزد در گروه G و تیمهای البرز، چهارمحال و بختیاری و قزوین در گروه H با یکدیگر به رقابت پرداختند. تیمهای خراسان رضوی، خوزستان، فارس، اصفهان، سمنان، البرز، تهران و مازندران به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند. تیمهای خراسان رضوی، فارس، البرز و تهران به مرحله نیمهنهایی راه پیدا کردند و در نهایت تهران و خراسان رضوی در فینال و البرز و فارس در مرحله ردهبندی به رقابت پرداختند. در نهایت تیم تهران موفق شد با نتیجه ۸۰ بر ۶۶ به پیروزی برسد و عنوان قهرمانی این دوره از رقابتها را کسب کند. در مرحله ردهبندی البرز با نتیجه ۹۰ بر ۸۳ تیم فارس را شکست داد و به مقام سوم رسید.
مقامهای اول تا هشتم این رقابتها به شرح زیر است:
اول: تهران، دوم: خراسان رضوی، سوم: البرز، چهارم: فارس، پنجم: مازندران، ششم: سمنان، هفتم: خورستان، هشتم: اصفهان
*معرفی فینالیستهای رقابتهای هندبال
چهره دو تیم راه یافته به فینال مسابقات استعدادهای برتر ورزش کشور هندبال مشخص شد. روز گذشته در مرحله نیمهنهایی این پیکارها دو تیم مازندران و اصفهان موفق شدند با شکست حریفان خود راهی مرحله نهایی شوند.
در این مرحله که به میزبانی استان کرمانشاه در حال برگزاری است، مازندران با نتیجه ۱۸ بر ۱۴ برابر کهگیلویه و بویراحمد به پیروزی دست یافت و اصفهان ۲۳ بر ۱۸ فارس را شکست داد؛ بنابراین امروز در روز پایانی این مسابقات و در دیدار نهایی اصفهان برابر مازندران به میدان میرود و در ردهبندی فارس با کهگیلویه و بویراحمد بازی میکند.
*کهگیلویه و بویراحمد فاتح رقابتهای هاکی چمنی
هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر هاکی چمنی پسران کشور به میزبانی تبریز برگزار شد و تیم کهگیلویه و بویراحمد در دیدار نهایی با پیروزی ۳ بر ۲ مقابل اصفهان به مقام قهرمانی دست یافت و اصفهان نایب قهرمان شد. در دیدار رده بندی تیم آذربایجان غربی با نتیجه ۶ بر صفر مقابل اردبیل به پیروزی رسید و در جایگاه سوم قرار گرفت. تیمهای اردبیل، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و لرستان به ترتیب در جایگاههای چهارم تا هشتم قرار گرفتند.
*جام قهرمانی بوکس در خانه ماند
مراسم اختتامیه هفتمین دوره مسابقات بوکس المپیاد استعدادهای برتر کشور با حضور دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در سالن شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد. در این مسابقات بیش از ۷۰۰ ورزشکار از ۳۱ استان کشور حضور داشتند. در پایان این رقابتها، تیم استان مرکزی با کسب ۴ مدال طلا و ۴ مدال نقره عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. تیم خوزستان با ۲ مدال طلا، ۲ نقره و یک برنز مقام نایبقهرمانی را به دست آورد و تیم اصفهان نیز با ۲ مدال طلا و یک نقره بر سکوی سوم ایستاد.