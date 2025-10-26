به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، با گذشت سال‌ها از عبور خطوط ریلی از شهرستان مهریز، سرانجام سوت قطار در این شهر طنین‌انداز شد و ایستگاه راه‌آهن مهریز به بهره‌برداری رسید.

برای نخستین بار مسافران مهریزی توانستند با قطار از شهر خود راهی شیراز شوند؛ رخدادی که به گفته مسئولان، گامی مهم در مسیر توسعه حمل‌ونقل ریلی استان یزد به شمار می‌رود.

مدیرکل راه‌آهن استان یزد، در حاشیه آغاز به کار این ایستگاه گفت: خوشبختانه امروز شاهد نخستین مسافرگیری قطار از ایستگاه مهریز به مقصد شیراز هستیم. هدف ما این است که از همه ظرفیت قطار‌های عبوری از استان استفاده کنیم تا مردم عزیز یزد سهم بیشتری از خطوط ریلی کشور داشته باشند.

سادات حسینی افزود: در حال حاضر حدود بیست قطار از مسیر استان عبور می‌کنند و با راه‌اندازی ایستگاه مهریز، مردم این شهرستان نیز می‌توانند از قطار‌های عبوری بهره‌مند شوند.

به گفته وی، استقبال مردم از نخستین روز مسافرگیری بسیار بالا بوده و تمام بلیط‌ها در همان ساعات اولیه فروش رفته است.

مدیرکل راه‌آهن استان یزد همچنین از برنامه‌ریزی برای افزایش سهمیه قطار‌ها در مسیر‌های شیراز و مشهد خبر داد و گفت: با توسعه خطوط جدید، در آینده شاهد اتصال مسیر‌های شیراز به بوشهر و حتی کرمان از همین محور خواهیم بود.

طلایی‌مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد نیز با اشاره به اهمیت این طرح گفت: با راه‌اندازی ایستگاه راه‌آهن مهریز، مثلث گردشگری شیراز، یزد و اصفهان قدرت بیشتری گرفته و این اتفاق می‌تواند به رونق گردشگری و حمل‌ونقل استان کمک کند.

وی افزود: توسعه ریلی استان از محور‌های مورد تأکید استاندار یزد است و پروژه‌های جدید در این حوزه با جدیت در حال پیگیری است.

فرماندار شهرستان مهریز نیز در این مراسم گفت: راه‌اندازی ایستگاه راه‌آهن مهریز یکی از آرزو‌های دیرینه مردم این شهرستان بود که با حمایت استاندار، نماینده مردم در مجلس و پیگیری‌های اداره کل راه‌آهن به ثمر نشست.

عسکرزاده افزود: این ایستگاه علاوه بر تسهیل سفر‌های زیارتی و گردشگری، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و اشتغال در شهرستان شود.

مردم مهریز نیز با ابراز خرسندی از تحقق این وعده، می‌گویند افتتاح این ایستگاه، تردد را آسان‌تر کرده و مهریز را به یکی از مسیر‌های اصلی ریلی جنوب کشور تبدیل کرده است.