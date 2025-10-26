پخش زنده
رئیس اداره صنایع فلزی اداره کل صمت استان بوشهر گفت: صنعت شناورسازی استان دارای توانمندی وظرفیت بالایی در زمینه ساخت و تعمیر است و توجه وحمایت از واحدهای شناوری استان میتواند در توسعه این صنعت و ایجاد اشتغال پایدار نقش موثری داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رسول گورکی با بیان اینکه در سطح استان ۲۵ واحد شناورسازی با مقیاسهای مختلف فعال هستند، اظهار داشت: این واحدها از مقیاس کوچک تا بزرگ فعالیت میکنند.
وی افزود: صنعت شناورسازی استان حدود ۴ تا ۵ درصد از کل واحدهای صنعتی استان را شامل میشود و نزدیک به ۲۱ درصد اشتغال استان را شامل میشود، بنابراین توجه و حمایت از این صنعت میتواند در اشتغال و توسعه زنجیره این صنعت در استان نقش کلیدی داشته باشد.
گورکی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی توسعه استان، توسعه صنایع دریایی است و قانون حمایت از توسعه صنایع دریایی در سال ۱۳۸۷ تصویب شد که بر اساس آن صندوق توسعه صنایع دریایی شکل گرفت تا واحدهای شناورسازی و متقاضیان ساخت و تعمیر شناور را پشتیبانی وحمایت نماید.
وی محورهای حمایت صندوق را شامل تسهیلات تعمیرات شناور، تسهیلات سرمایه در گردش، تسهیلات ساخت و تکمیل شناور، تسهیلات توسعه کارگاه، صدور ضمانتنامه اعتباری، تسهیلات کارمزد ضمانتنامه و پرداخت یارانه سود تسهیلات اعلام کرد.
گورکی درباره تسهیلات صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: این تسهیلات شامل کسانی است که دارای شناور هستند یا در تولید وساخت شناور فعالیت دارند. متقاضیان میتوانند به پایگاه اینترنتی www.imf.ir مراجعه و مدارک لازم را بارگذاری کنند و سپس به صندوق توسعه صنایع دریایی یا اداره صنایع فلزی استان واقع در اداره کل صنعت، معدن وتجارت استان مراجعه و پیگیری امور خود را انجام دهند.
وی در خصوص تسهیلات قرضالحسنه گفت: این تسهیلات برای صاحبان شناورهای صیادی و باری، تفریحی واحدهای شناور سازی قابل پرداخت است.
گورکی همچنین درباره تسهیلات ساخت و تکمیل شناور اظهار داشت: متقاضیان میتوانند مدارک خود را در سایت صندوق بارگذاری کنند.
وی گفت: تسهیلات توسعه کارگاه ویژه واحدهای صنعتی سازنده شناور است و شامل بازسازی، نوسازی و تأمین سرمایه در گردش میشود. بانکهای عامل این تسهیلات بانک صادرات و بانک توسعه تعاون هستند و مدارک مورد نیاز در سایت صندوق موجود است.