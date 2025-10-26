به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سیدعیسی سهرابی گفت:طرح پیشران،برنامه‌ای جامع از ستاد تا مدرسه است و موفقیت آن در گرو تقسیم صحیح وظایف و هم‌افزایی بین واحدهای مختلف است.



مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان افزود:باید نقاط نیازمند توجه بیشتر را شناسایی کنیم و برای هر مدرسه پشتیبان تعیین شود تا عملکردها به‌صورت مستمر مورد نظارت و پایش قرار گیرد.

وی بر نقش کلیدی خانواده‌ها در تحقق اهداف طرح پیشران تأکید کرد و گفت:طرح پیشران ارتقای دانش آموزان شامل رؤسای نواحی و مناطق، مدیران مدارس، مشاوران،دبیران،والدین و دانش‌آموزان است و هدف آن ارتقای سطح علمی، ایجاد هم‌افزایی بین عوامل آموزشی و افزایش میانگین معدل مدارس است.

سهرابی همچنین از آغار طرح همیار معلم در استان خبر داد و افزود:این طرح در ۷۰ درصد مدارس استان از هفته ی آینده آغاز و تا پایان اردیبهشت سال آینده ادامه دارد .

زهرا نظری معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش‌وپرورش لرستان هم گفت:اجرای طرح پیشران و برنامه‌های مکمل آن، می‌تواند موجب ارتقای معدل، افزایش انگیزه تحصیلی و رشد علمی دانش‌آموزان استان شود.

این طرح با نظارت مستمر اداره‌کل آموزش‌وپرورش لرستان و همکاری واحدهای آموزشی سراسر استان تا پایان سال تحصیلی ادامه دارد.