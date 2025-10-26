پخش زنده
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: روند اجرای عملیات ساخت ایستگاه برق ۱۳۲ کیلوولت شهر کلمه دشتستان و تعدادی از طرحهای صنعت آب و برق استان بوشهر بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلامرضا حشمتی افزود: با توجه به اهتمام ویژه وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت توانیر و مقامات استانی بستر بسیار خوبی در استان بوشهر برای رفع مشکلات حوزه برق پیش بینی شده است.
وی گفت: با استقرار ایستگاه برق ۱۳۲ کیلو ولت کلمه بخشی از مشکلات ضعف ولتاژ شهرها و روستاهای شهر کلمه و اطراف برطرف و رضایتمندی اهالی محترم فراهم خواهد شد.
یزدان رضایی معاون برنامه ریزی وزارت نیرو هم در این بازدید اظهار داشت: منابع مالی استقرار و ساخت ایستگاه ۱۳۲ کیلو ولت برق شهر کلمه دشتستان مهیاست و تزریق نقدینگی منوط به اتمام طرح در یک ماه آینده است.