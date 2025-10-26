مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: تحقق توسعه پایدار در منطقه باید با محوریت حفاظت از تالاب بین‌المللی شادگان و منابع طبیعی ارزشمند آن انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمدجواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: هر اقدامی که در حوزه محیط زیست انجام می‌شود، در نهایت با هدف تحقق توسعه پایدار و رفاه مردم است.

او افزود: ما بر این باوریم که با رعایت اصول زیست‌محیطی می‌توان هم زمینه حفظ منابع طبیعی را فراهم کرد و هم رفاه و معیشت پایدار جوامع محلی را ارتقا داد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به اهمیت تالاب بین‌المللی شادگان گفت: این تالاب از زیستگاه‌های منحصربه‌فرد کشور و از ارکان مهم تعادل اکولوژیکی خوزستان است و حفظ پایداری آن مستلزم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران محلی است.

اشرفی در ادامه خاطرنشان کرد: تصمیمات این اداره‌کل به گونه‌ای اتخاذ خواهد شد که همه ذی‌نفعان از جمله مردم، سرمایه‌گذاران و محیط زیست از منافع آن بهره‌مند شوند.